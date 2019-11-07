شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم احمد زكي للجماعات الإرهابية: بتبيعوا بودرة وتقولوا حكم الله! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب الراحل هيثم احمد زكي فى عدد من الأعمال الدرامية، وآخرها مسلسل "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، وقدم هيثم عدة رسائل من خلال أدواره التى جسدها، وعلى سبيل المثال " شخصية "عاكف أبو العز"، بمسلسل "كلبش 2"، وكانت شخصية ملتوية، تفعل الشر، ويعمل لحساب المنظمات والدول المعادية لمصر.

وخلال أحداث المسلسل، دار حديث بين هيثم احمد زكي وضياء عبد الخالق، حيث يعمل الأخير مع الجماعات الإرهابية، وخلال حديثهما كان هيثم يحاول إقناع ضياء عبد الخالق بالتعاون معه فى التهريب والقتل وخلافه، إلا أن الأخير نهره وأكد أنه يمشى فى طريق "الخطأ" وليس طريق شرع الله، فقال له هيثم احمد زكي : يعنى انت مش عايز تشتغل معايا، وانتوا بتبيعوا بودرة وبتقولوا الضرورات تبيح المحظورات، فى إشارة منه إلى أن الجماعات الإرهابية خائنة لشرع الله، وأنهم يعملون طوال الوقت بتزييف الحقائق وتحليل القتل باسم الدين وكتاب الله والشرع.

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وتوفى فجر اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكى داخل منزله بالشيخ زايد، من المقرر أن يقام عزاء هيثم احمد زكي ، يوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.