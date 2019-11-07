شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر صلاة جنازة هيثم احمد زكي لعدم وصول الجثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي عن الوصول إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عن الموعد المحدد لتشييع الجنازة، وذلك بعد صلاة الظهر، حيث انتهى نقيب الممثلين أشرف زكي من الإجراءات ومن المقرر أن يصل الجثمان للمسجد فى أسرع وقت.

وحضر، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود، عدد من الفنانين للمشاركة فى تشييع الجثمان وهم محمد أمام، محمد هنيدى، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، طارق عبد العزيز، أيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والاعلامى الرياضى أحمد شوبير.

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وتشيع جنازة هيثم احمد زكي بعد حضور الجثمان، المتواجد حاليا فى مشرحة زينهم، لأخذ عينات من أجل معرفة سبب الوفاة، ومن المتوقع ان يتاخر حضور الجثمان لما بعد صلاة الظهر لعدم الانتهاء من الاجراءات حتى الان

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.