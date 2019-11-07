شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وإلهام شاهين ومحمد فراج يصلون جنازة هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، النجمة زينة والنجمة إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنان محمد فراج، والفنانة منى عبد الغنى إلى مسجد مصطفى محمد بالمهندسين، للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي .

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وحرص عدد من الفنانين على الحضور مبكرا لانتظار وصول الجثمان، وهم محمد أمام، محمد هنيدى، إلهام شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامى الرياضى أحمد شوبير.

وتشيع جنازة هيثم احمد زكي بعد حضور الجثمان، حيث تحرك منذ قليل من مصلحة الطب الشرعى، حيث تأخر بسبب اجراء تسلمه لاسيما أنه لابد من وجود أحد من عائلته لاستلامه حسبما أكد أشرف زكى منذ قليل.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.