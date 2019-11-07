شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لـ هيثم احمد زكي مع والدته وجده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الراحل هيثم احمد زكى برفقة والدته الفنانة هالة فؤاد وجده أحمد فؤاد، مع الإعلامية سلمى الشماع فى لقاء نادر، ويعد هذا اللقاء الوحيد الذى جمع بين هيثم ووالدته، وتوفيت هالة فؤاد وتركته وعمره 3 سنوات ليصبح يتيم الأم وعاش مع والده الفنان الراحل احمد زكى حتى توفى ورحل عنه فى عمر الـ21 عاما، وعانى هيثم احمد زكي من الوحدة حتى توفى اليوم الخميس وهو فى عمر الـ35 عاما.

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وبوفاة هيثم احمد زكي يسدل الستار على عائلة الفنان احمد زكي الذى تزوج من الفنانة هالة فؤاد سنة 1983 وأنجبا هيثم فى أبريل 1984، قبل إعلان انفصالهما بعد بضعة أشهر.

وتوفى هيثم احمد زكي صباح اليوم الخميس فى منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.