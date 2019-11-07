فن ومشاهير

فيديو نادر لـ هيثم احمد زكي مع والدته وجده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لـ هيثم احمد زكي مع والدته وجده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الراحل هيثم احمد زكى برفقة والدته الفنانة هالة فؤاد وجده أحمد فؤاد، مع الإعلامية سلمى الشماع فى لقاء نادر، ويعد هذا اللقاء الوحيد الذى جمع بين هيثم ووالدته، وتوفيت هالة فؤاد وتركته وعمره 3 سنوات ليصبح يتيم الأم وعاش مع والده الفنان الراحل احمد زكى حتى توفى ورحل عنه فى عمر الـ21 عاما، وعانى هيثم احمد زكي من الوحدة حتى توفى اليوم الخميس وهو فى عمر الـ35 عاما.

Advertisements

وبوفاة هيثم احمد زكي يسدل الستار على عائلة الفنان احمد زكي الذى تزوج من الفنانة هالة فؤاد سنة 1983 وأنجبا هيثم فى أبريل 1984، قبل إعلان انفصالهما بعد بضعة أشهر.

وتوفى هيثم احمد زكي صباح اليوم الخميس فى منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لـ هيثم احمد زكي مع والدته وجده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا