مبهجة..آخر صورة لـ "هيثم أحمد زكي" على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

شارك الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، صورة له، أثناء قضائه عطلته الصيفية بإحدى الأماكن السياحية، في 14 يوليو الماضي، لتكون آخر صورة يشاركها جمهوره عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك".

وظهر "هيثم"، في الصورة بإطلالة صيفية للغاية، مرتدٍ "كاب".

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وحصدت الصورة عددا محدودا من التعليقات التي تضمنت:" وحشتنا يانجم مصر، منور الفيسبوك، رائع"

ورحل الفنان الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.