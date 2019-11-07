صور..زينة بالحجاب في تشييع جثمان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تصوير- إسلام فاروق: حرصت الفنانة زينة على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود. Advertisements وظهرت زينة بالحجاب وسط الحشود، وبدت على ملامحها مشاعر الحزن على فراق "زكي". ورحل هيثم بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية بمنزله بالشيخ زايد. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة هيثم أحمد باختفاء الفنان الشاب وعدم الرد على هاتفه المحمول.

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