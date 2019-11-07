عمرو سعد: "حبيبي يا هيثم من النهاردة مفيش يُتم تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق الفنان عمرو سعد، بكلمات مؤثرة، على خبر رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.
وكتب: "حبيبي هيثم أحمد زكي، من النهاردة ما فيش يُتم تاني، نام وارتاح في حضن أغلي الناس، أمك وأبوك، حزن وصدمة وإحساس بالألم لكني لا أملك غير الدعاء ليك من قلبي، وبكل صدق بالرحمة والمغفرة ولقاء الأحبة في سلام، والله هو الرحمن الرحيم".
ورحل الفنان الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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