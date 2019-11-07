صور.. انهيار ناهد السباعي في تشييع جثمان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: انهارت الفنانة ناهد السباعي أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي. وتدخل الفنان أمير شاهين محاولًا تهدئتها، وانفعل على الحضور بسبب الزحام. Advertisements ورحل هيثم بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية بمنزله بالشيخ زايد. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة هيثم أحمد باختفاء الفنان الشاب وعدم الرد على هاتفه المحمول.

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