محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تصوير- إسلام فاروق: وصل عدد من نجوم الفن مسجد مصطفى محمود لاستقبال جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ولإقامة صلاة الجنازة. Advertisements وجاء بين الحضور الفنان محمد هنيدي والفنانة دلال عبدالعزيز والفنان طارق عبدالعزيز ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ورحل هيثم صباح اليوم الخميس عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي ودلال وأشرف زكي أول حضور جنازة هيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.