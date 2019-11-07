محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب تأخر خروج جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من مشرحة زينهم.
وقال "زكي" في تصريح لمصراوي، إن الجنازة ستتأخر نصف ساعة، نظرا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان.
وتابع: "وصلت النقابة إلى حل، بأن تتسلم النقابة جثمان هيثم أحمد زكي للصلاة عليه، واستكمال إجراءات الدفن".
ورحل الفنان الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 سنة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي يكشف سبب تأخر جنازة هيثم أحمد زكي: "مفيش حد من أهله يستلمه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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