"لعنة كف القمر".. رحيل هيثم أحمد زكي أصغر الأبناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 2011، عُرض فيلم "كف القمر" للمخرج خالد يوسف، والذي شارك في بطولته الفنان هيثم أحمد زكي بدور "ياسين"، وهو أصغر أبناء "قمر".

سنوات العمر القليلة، والرحيل فجأة، وحالة الحزن الكبيرة التي خلفها الرحيل، جعلت مشهد النهاية واحدا لأبناء "قمر" الثلاث الذين رحلوا عن عالمنا في 5 سنوات فقط.

بعد عرض الفيلم بـ3 سنوات، وتحديدًا في 25 سبتمبر 2014، رحل أكبر أبناء "قمر" – زكري- الفنان الكبير خالد صالح، وشكل رحيله صدمة كبيرة، إذ فوجئ الجمهور بخبر وفاته، بعد عملية جراحية أجراها بمدينة أسوان، ووقتها كان يبلغ من العمر 50 سنة.

لم يمهل القدر الابن الثاني لـ"قمر"، ليفاجأ الجمهور برحيل "ضاحي" –الفنان ياسر المصري- الذي رحل فجأة عن عمر يناهز 47 سنة، في حادث سيارة أليم، ليشكل خبر وفاته صدمة جديدة للجمهور العربي.

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وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، رحل عن عالمنا هيثم أحمد زكي أو "ياسين" أصغر أبناء "قمر"، عن عمر يناهز 35 سنة، ليلتحق بـ(زكري وضاحي) ليرحل الثلاثة، وتُشكل وفاتهم صدمة كبيرة بين الجمهور العربي، وكأنها "لعنة كف القمر"، أن يموت الأبناء فجأة وفي سن صغيرة.

"كف القمر" لم يكن الفيلم الوحيد الذي اعتبره البعض لعنة على أصحابه، فعلى سبيل المثال اعتبر البعض فيلم The Dark Knight، الذي شارك في بطولته الفنان العالمي هيث ليدجر، بأداء شخصية الجوكر، واستحق عليه جائزة الأوسكار، كلعنة على صاحبها.

كما اعتبر البعض أن فيلم Fast & Furious، لعنة على بطل العمل بول وولكر، الذي رحل عن عمر يناهز 40 عاما في حادث سيارة.

كذلك فيلم "غزل البنات"، الذي يعتبر لعنة على بطله الفنان الكبير نجيب الريحاني، وكأنه كان يودع أصدقاءه وجمهوره بمشهد بكائه على أغنية "عاشق الروح"، حتى أنه رحل قبل أن يشاهد العمل.