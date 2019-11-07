تعرف على موعد عزاء هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: يقام عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب. واستقبل منذ قليل مسجد مصطفى محمود جثمان الفنان الشاب لتقام عليه صلاة الجنازة ورحل هيثم بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية بمنزله بالشيخ زايد . وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة هيثم أحمد باختفاء الفنان الشاب وعدم الرد على هاتفه المحمول.

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