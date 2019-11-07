تراند اليوم : بعد طلاقها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالزواج من مدربها في«الجيم»



فاجأت فنانة شهيرة، جمهورها بالزواج من مدربها في الجيم، دون الإعلان عن موعد الزواج على الرغم من خطوبتهما قبل أقل من عام.

ونشرت الفنانة اللبنانية ونجمة ستار أكاديمي مايا نعمة، صورًا من حفل زواجها من المدرب الرياضي شربل أبو خطار على جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيم حفل الفنانة بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية، وأرفقة الفنانة الصور بتعليق عبر حسابها بموقع إنستجرام: "قلت نعم.. لقد سرق قلبي، ولذلك أخذت اسمه الأخير، أحبك".

وكانت المطربة اللبنانية احتفلت بخطوبتها خلال الاحتفال بأعياد الميلاد من العام الماضي، حينما فاجأها شربل أبو خطار، بتقديمه خاتم الزواج بشكل رسمي أمام الجميع، حيث جلس راكعًا على ركبتيه ممسكًا بالخاتم.

يشار إلى أن نجمة ستار أكاديمي مطلقة من زوجها الأول الموزع الموسيقي وليد المسيح عام 2017، بعد زواج دام 7 سنوات.

يذكر أن مايا ارتبطت عاطفيًا بمدربها الرياضي منذ أكثر من عامين، وظهر ذلك من خلال ظهورهما المتكرر سويًا في العديد من المسابقات الرياضية، ومنذ ذلك الحين تحرص على ممارسة الرياضة ولجأت إلى البناء العضلي حتى باتت بعضلات مفتولة قوية أقرب إلى عضلات الرجال.







