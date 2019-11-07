تراند اليوم : بلاغ إلى النائب العام ضد "قاتل" هيثم أحمد زكي...

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام، يطالبه فيه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الفنان هيثم أحمد ذكي.

وتوجه أحمد مهران في بلاغه - الذي يحمل رقم 56789 عرائض النائب العام لسنة 2019 – بأصابع الاتهام إلى صاحب صيدلية، قال إنه صرف أدوية مجهولة بدون إذن الطبيب للممثل الراحل "يحتمل أن تكون هي السبب الحقيقي وراء حدوث الوفاة".

وغيَّب الموت الفنان الشاب في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وقررت النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى المشرحة، من أجل أخذ عينات منه لتحليلها للوقوف على حقيقة وجود شبهة قتل جنائية من عدمه.

وقال مهران في بلاغه، إن "قرار النيابة العامة بأخذ عينة من محتويات الأمعاء وتحليلها داخل المعمل الجنائي لا يكفي لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة".

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وطالب مهران بــ "ضرورة تشريح الجثة لاحتمال وجود شبهة جنائية، لأن ذلك لن يحدث إلا إذا طالب أحد المقربين من الدرجة الأولى أو نقابة المهن التمثيلية بفتح تحقيق جنائي في أسباب الوفاة".

وكان قد تم العثور على الفنان الشاب ملقى جثة داخل حمام شقته، وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأكد أفراد أمن ”الكومبوند" الذي يسكن فيه "هيثم" خلال التحقيقات أنه خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه لديه "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل "الكومبوند"، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

وكشف مصدر أمني، أن المعاينة الأولية لمناظرة الجثمان أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، مشيرةً إلى أن التقرير الطبي الأولي كشف أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

