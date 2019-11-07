تراند اليوم : رثاء مبكي من نجل "محمود عبدالعزيز" لـ"هيثم زكي"



نعى الممثل محمد محمود عبدالعزيز، صديقه الممثل الراحل هيثم زكي، الذي عثر عليه ميتًا داخل شقته بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من القاهرة، برثاء أبكى متابعيه الذين ترحموا على الممثل الشاب الذي كان يعيش وحيدًا بعد وفاة والديه.



ونشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)".

وأضاف: "لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله...".

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وتابع: "اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم... السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا... الله يرحمك يا هيثم يا اخويا...".

وختم نجل الممثل الراحل محمود عبدالعزيز، قائلاً: (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى).



