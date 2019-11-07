تراند اليوم : صدفة مشتركة غريبة في وفاة هيثم أحمد زكي ووالدته...

ما زالت أثار الصدمة التي تلقاها الوسط الفني والجمهور في مصر، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤثره له مع والدته ووالده الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرين إلى صدفة غريبة في وفاته، حيث أنه توفى بنفس العمر الذي توفت فيه والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، حيث كانت قد توفيت في نفس العمر 35 عامًا بعد معاناتها مع مرض السرطان.ومن جانب آخر، تحدث فنانون عن تعرض إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل لصدمة جعلتها لا تصدق ما حدث حتى الآن، خاصة أنها رأته وهو متوفي في منزله بعدما أبلغت الشرطة واقتحموا شقته.وفور إعلان خبر الوفاة في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أقدمت إنجي على غلق جميع حساباتها الشخصية، للابتعاد عن قراءة كل ما يتعلق بخطيبها الراحل.ويعد الفنان الراحل، نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.وكان الفنان الراحل مقل في الظهور الإعلامي وعلى السوشيال ميديا، حيث يعد آخر ظهور له في برنامج تلفزيوني منذ 4 أشهر تقريبًا، تحدث فيه عن الأدوار التي يحلم بتقديمها وعن والده الراحل أحمد زكي.

أما على الصعيد الفني، فكان آخر ظهور للفنان الراحل، في الدراما، خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، أما في السينما فقد كان أحد أبطال فيلم "الكنز"، مع الفنان محمد رمضان.