وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ عن عمر 35 عاما.. والكشف عن السبب

توفى الفنان هيثم أحمد زكى، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية عن عمر ناهز الـ 35 عاما. وبحسب “اليوم السابع”، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها. وفتحت قوة أمنية باب الشقة وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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