شاهد.. عبدالرحيم كمال يستعيد ذكريات أول لقاء بالراحل هيثم أحمد زكي

تحدث السيناريست عبدالرحيم كمال، عن ذكريات أول لقاءه بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، في أول يوم تصوير لفيلم "الكنز"، استعاد حديثه ونظراته وحتي دموعه المحتبسه داخل عيونه وسط ضحكاته التي تكشف عن جانب انساني رقيق من شخصيته.

كتب عبدالرحيم عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم احمد ذكي وانا قاعد جنب المونيتور وشريف عرفة رايح جاي ما بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط

حاجة ويرجع ويقوم تاني وأيمن ابو المكارم مدير التصوير جنبه وده قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بايدين صاقعة من التوتر وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع".

وتابع: "قاللي انه بيحبني وانه فرحان اوي بالدور والشخصية وانا حسّيت اني قدام إنسان طيب جواه مليون حاجة داخله في بعض يقول كلمتين ويسكت وانا أرد بكلمتين واسكت ويبتسم ابتسامة اللي قرب

يعيط وبعدين شريف عرفة نده عليه فاستأذن بأدب كأني ضيف عنده في البيت وقام يجري في حماس وانا باتابعه بحب وشعور غريب بالتعاطف.. الله يرحمك يا هيثم احمد ذكي ويقبل عليك بفضله ورضاه".

يشار إلي أن فيلم الكنز قام ببطولته كل من: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، هيثم احمد زكي، روبي، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة.



جدير يالذكر أن هيثم احمد زكي عُثر عليه متوفيًا داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ35 عامًا.

