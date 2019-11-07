رشا مهدي تودع هيثم أحمد زكي: ربنا يجمعك بأحبابك في الجنة

نعت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ34 عامًا.

نشرت رشا صورة للراحل عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا هيثم يا جميل يا طيب

و يجمعك بأحبابك في الجنه ان شاء الله.. نسألكم الدعاء".جدير بالذكر أنه قد عثر على الراحل هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.