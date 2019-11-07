نعت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ34 عامًا.
نشرت رشا صورة للراحل عبر حسابها، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا هيثم يا جميل يا طيب
جدير بالذكر أنه قد عثر على الراحل هيثم أحمد زكي متوفيًا داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر رشا مهدي تودع هيثم أحمد زكي: ربنا يجمعك بأحبابك في الجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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