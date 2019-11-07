آخرهم هيثم أحمد زكي.. فنانون خطفهم الموت في ريعان شبابهم

جاء خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بمثابة الصدمة التي لحقت بالوسط الفني بأكلمه، حيث رحل عن عالمنا في صمت، تاركًا إرثًا قليلا من أعماله الفنية؛ ليترك بصمته في أذهان محبيه، الذين حرك انسحابه من حياتنا مشاعر الحزن والأسى لديهم.

وتوفي هيثم زكي، عن عمر يُناهز 35 عامًا؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليُلحق بوالده ووالدته الذين تركوا الحياة بعد صراعِ مع المرض، لم يدم كثيرًا.

وترصد "بوابة الوفد"، في هذا التقرير أبرز الفنانين الذين خطفهم الموت في ريعان شبابهم ..

عمرو سمير

توفي عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عامًا، وجاءت وفاته نتيجة

أزمة قلبية مفاجئة، خلال عطلته التي قضاها في إسبانيا، وكان سمير بدأ حياته العملية المذيع، وذلك قبل أن يتجه إلى التمثيل.

وشارك عمرو، في العديد من الأعمال الفنية والدرامية، والتي جاء أهمها، فيلم "عودة الندلة"، الذي جسد خلاله دور ابن الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل عزت أبو عوف، ومسلسل "شط اسكندرية"، ومسلسل "قضية رأي عام".

ميرنا المهندس

ورحلت أيضًا عن عالمنا، الفنانة ميرنا المهندس، عن عمر يُناهز 36 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث تمت إصابتها بمرض سرطان القولون.

وكان أول ظهر فنيًا لميرنا في فيلم "مستر دولار"، مع الراحل الفنان العظيم يونس شلبي.

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داليا التوني

وبشكل مفاجىء، تركت الفنانة الشابة داليا التوني، بطلة فيلم "الألماني" بطولة الفنان محمد رمضان، حياتنا بعد تعرضها لحادث سير، أدوى بحياتها، نتيجة لتهشم سياراتها.

عامر منيب

وغادرنا الفنان عامر منيب، عن عمر 48 عامًا، بعد صراعه مع المرض، حيث أصاب بمرض "ورم القولون".

وكان لمنيب العديد من الأعمال الفنية والغنائية، التي لازالت عالقة بأذهان الجماهير، ومنها :" الغواص، وسحر العيون، كيمو وأنتيمو، كامل الأوصاف، أخوة في بيت الجهراء".

علاء ولي الدين

وتوفي في الأربعين من عمره، صاحب الابتسامة والبهجة، الفنان الكوميدي الجميل، علاء ولي الدين، الذي كانت له سلسلة من الأعمال الفنية الجميلة، ومنها فيلم " الناظر" الذي جسد خلاله، 3 شخصيات مختلفة، وفيلم "عبود على الحدود".