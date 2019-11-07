خطيبته تروي تفاصيل العثور على جثة هيثم أحمد زكي

توفى الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بمنزله بالشيخ زايد عن عمر ناهز الـ34 عامًا، وقامت خطيبة الفنان الراحل بالاتصال بالشرطة لفشلها في العثور عليه. في العثور عليه. انتقلت قوة من مديرية أمن الجيزة، وبدخول شقة الراحل عثروا عليه بالمنزل وقد وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. وستعلن نقابة المهن التمثيلية لاحقًا عن موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في وقت لاحق فور انتهاء الإجراءات.

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