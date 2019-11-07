تراند اليوم : الليلة الحزينة .. تفاصيل وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي

صرح مصدر أمني أن الفنان هيثم أحمد زكي تعرض أول أمس الثلاثاء إلى أزمة صحية، توجه بعدها للكشف ‏الطبي، ثم انقطع عن الرد على أي اتصال هاتفي بعد ذلك، مما دعى خطيبته للاتصال بقوات الأمن، وبعد فتح ‏مسكنه الكائن بفيلا بالشيخ زايد أول، عُثر على الجثمان وتم نقله إلى المستشفى.‏

أضاف المصدر أن نيابة جنوب الجيزة قد تلقت إخطارًا بالفواة المفاجئة للفنان الراحل، في الساعات الأولى من ‏فجر اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.‏

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أكد المصدر أن النيابة هي صاحبة القرار في تشيح الجثة أو الاكتفاء بمناظرة الجثمان وتقرير مفتش الصحة، ‏حيث أشارت أسباب الوفاة حتى الآن أنها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.‏

كانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.