تراند اليوم : هيثم أحمد زكي يتحدث عن معاناته في دخوله عالم الفن : تجربة قاسية-فيديو

أعُلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس في منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

في لقاء سابق مع برنامج “MBC Trending” كشف هيثم عن إنزعاجه بسبب اتهامه بدخول التمثيل بالواسطة كونه ابن الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أنه لم يبدأ التمثيل إلا بعد وفاة والده وبسبب طلب من الشركة المنتجة لفيلم “حليم” الذي لم يكمل والده تصويره قبل وفاته.

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أضاف هيثم زكي أن وقوفه أمام الكاميرا كان تجربة قاسية كونه شخص فقد والده ووالدته وأفراد أسرته المقربين منه قبل أن يكمل عامه العشرين.

تابع أن اداءه في فيلم “حليم” لم يعجب بعض من الجمهور، لكنه اكتسب بعدها الخبرات وتطور كممثل، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” واختياره لتقديم شخصية عاكف الجبلاوي، المجرم القاسي عديم المشاعر.