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تراند اليوم : الوحدة والإكتئاب إبتلاء مشترك .. هل هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد ذكي -فيديو

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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي وهو يتحدث عن الوحدة وحياته وحيدا في منزل والده الراحل الفنان أحمد زكي.

 

وكشف الراحل هيثم أحمد زكي، في لقاء سابق له مع عمرو الليثي، قائلا “اصعب حاجة الوحدة حسيت بحاجات كتيرة اوي كان بيحسها والدي مكنتش واعي لها وانا صغير ان الواحد يكون تايه لوحده وفي المهنة الصعبة دي حاجة صعبة عليك لان دايما لما بيكون حواليك ناس بيشجعوك على أعمالك”.

 

وأضاف أن الوحدة هي الابتلاء المشترك بينه ووالده الفنان أحمد زكي خصوصا بعد وفاة والدته ووالده وخاله وجده ليعيش وحيدا.

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وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

 

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم احمد السقا وشريف منير.

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