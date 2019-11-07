أشرف زكي يكشف سبب تأخر وصول جثمان ” هيثم أحمد زكي ” للمسجد : ” مفيش حد من أهله يستلمه “

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - كشف الفنان ” أشرف زكي ” ونقيب الفنانين في مصر عن السبب من تأخر وصول جثمان الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” إلى مسجد مصطفى محمود حيث من المقرر اداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر والذي وافته المنية فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .

وقال اشرف زكي أن السبب من وراء التأخير هو عدم وجود شخصا من أهله لاستلام الجثة من المستشفى .

فقال : ” لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه .. وبالتواصل مع المحامي العامي تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه وسيصل خلال نصف ساعة إلى المسجد ” .

ومن المقرر أن يقام العزاء في مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .