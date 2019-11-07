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كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 12:55 مساءً - أعلن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يوم أمس الأربعاء عن إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي ” أبو بكر البغدادي ” التي تدعى ” رانيا محمود ” كما عرفت نفسها للسلطات التركية .
وتم اعتقالها في مدينة ” هاتاي ” الحدودية التركية .. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إلقاء القوات التركية القبض على شقيقة البغدادى الكبرى ” رسمية عواد ” فى بلدة عزاز فى محافظة حلب في شمال غرب سوريا .
وعلق ” رجب طيب أردوغان ” على اعتقال زوجة البغدادي قائلا : ” أسرنا زوجته .. أُعلن ذلك للمرة الأولى .. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر .. وكذلك اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن القبض على زوجة ” أبو بكر البغدادي ” بعد أيام من اعتقال شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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