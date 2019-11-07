بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. ريهام سعيد: هعتزل السوشيال ميديا واتقرب لربنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي المفاجئة، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، والتقرب من الله.

ريهام كتبت: “أكتر حاجه بتموت الزعل وأنا في ناس كتير دايقتني و بتدايقني، سبت الإعلام خالص و لسه محدش سأيبني في حالي ولا إعلاميين و لا صحافه ولا ناس . انا هابعد عن السوشال ميديا عشان متدايقش. الي حصل لي كتير اوي والظلم كان زياده اوي”.

وتابعت: “انتوا عارفين ان محدش بيتوقف غيري علي فرض اني غلط مع انه محصلش اكيد في ناس تانيه غلطت غيري . مش انا الوحيده الي بغلط بس انا الوحيده الي بنجح و كنا بنفيد بلدنا و شعبها . انا الوحيده الي بتعاقب.و بتحاكم كل شويه قضيه . اتبهدلت و اتسجنت”.

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وأضافت: “أنا هاقعد مع نفسي فتره طويله عشان أعيش في سلام. احنا حوالينا مرضي كتير اوي. ربنا يشفي الجميع. جمهوري الي بيحبني رجعالكوا تاني بس بعد ما اتقرب لربنا أوي وأحاول يبقي عندي طاقه استحمل السخافات و قله الأدب الي زي الاستاذ جورج و غيره”.

وأكدت أن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، هي ما دفعتها لاتخاذ هذا القرار، حيث قالت: “موت هيثم خلاني أعرف ان الحزن بيموت.. وأنا زعلانه من كل حاجه و من كل الناس.. كنت مستنيه تقدير أكتر من كده من أهل بلدي. انا تعبت اوي اوي ولا عملت فلوس ولا قعدت مع اولادي ولا حافظت علي صحتي كان كل همي اتقاني لشغلي و سعاده الناس و رضا ربنا. كنت بدي وقتي كله للناس عمري ما قلت غير كلمه الحق الي دايما بتزعل و تطلع الواحد خسران”.

وتابعت: “بس انا فخوره بنفسي جدا.. عمري ما تملقت و لا نافقت و لا كذبت عليكوا. من اول فتاه المول الي كنتوا مصممين تطلعوها بطله لغاية إهانة التخان الي الوحيده الي فكرت اعالجهم و وأعملهم عمليات مجانا من غير حتي تبرعات.وو عدت اني مش هاسيب واحد تخين زعلانه و متدايقه مكنتش مستنيه تقدير بس احساس الظلم وحش اوي . حسنا الله و نعم الوكيل و لن يصح الا الصحيح في الاخر. حقي راجع. توكلت عليك يا رب”.