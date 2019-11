مهيرة عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع ماجد المهندس ورابح صقر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بعيد ميلادها في كواليس حفل “ليلة سهم” في السعودية، والذي قامت بتقديمه.

وقد صادف عيد ميلاد الفنان رابح صقر نفس يوم عيد ميلادها، فاحتفلا سويا، ونشرت مهيرة صورة جمعتها برابح من الكواليس، وعلقت عليها بقولها: “سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين أهلي وناسي في الرياض.. مع الفنان العزيز #رابح_صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده .. Happy Birthday to me and @rabehsaqer”.

الإعلامية الإماراتية نشرت أيضا مقطع فيديو جمعها بالفنان ماجد المهندس، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والذي قام خلاله بالغناء لها أغنية عيد الميلاد، وهو ما أسعدها كثيرا.

مهيرة أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “وأحلى هدية في يوم ميلادي.. من #البرنس #ماجد_المهندس.. أحلى من غنى هابي بيرثداي يا ناااااس.. وشكرا فايق على المفاجأة الحلوة”.

يذكر أن “ليلة سهم”، ضمت عددًا كبيرًا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي “سهم”.

وضم الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي منهم ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، رابح صقر، أصالة، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.