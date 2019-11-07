نجوم الفن ينعون هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تسببت وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي المفاجئة، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، في صدمة كبيرة لزملائه في الوسط الفني، والذين نعوه بكلمات مؤثرة.

الفنان أحمد السقا نعى هيثم بقوله: ” البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم ويسامحك ويغفر لك كنت أجدع واطيب الناس.. ادعوله بالرحمه”.

ونعاه الفنان إدوارد قائلا: “الله يرحمك يا هيثم كنت مبسوط اني اشتغلت معاك السنه اللي فاتت الدنيا مالهاش امان ربنا يصبر اهلك ادعولو”.

وكتبت الفنانة إسعاد يونس: “إبن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد ذكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة.. الحياة أقوي دراما .. يا وجع القلب”.

ونعته الفنانة شهيرة، بقولها: “لاعارفه اتكلم ولا عارفه اقول حاجه ولا عارفه اقف علي رجليه ولا عارفه أتلم علي أعصابي ولا ولا ولا اي حاجه ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون أدعوله قضي حياته يتيم ومالوش حد أحمد هاله الغالي جالكم”.

Advertisements

ونعاه المخرج خالد يوسف قائلا: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا هيثم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا... إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون... قلبي يعتصر ألما علي فقد #هيثم_احمد_ذكي”.

وأضاف: “إنه الفنان الموهوب ابن الموهوب الكبير ..كانت ايامنا في فيلم #كف_القمر من اجمل الايام ..وكان حضورك يضفي بهجة وسعادة علي الارض التي تطأها ..اختزن انا والكثيرين ذكريات معك كم كانت جميلة كروحك .. رحمك الله ياحبيبي وادخلك فسيح جناته”.

وكتبت الفنانة روجينا: “انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله هيثم أحمد ذكى انت فعلا فى رحمه ربنا ياهيثم مع الناس اللى بتحبهم فى مكان احسن وارحم واحن من اللى كنت فية الدنيا مش مكانك ربنا يرحمك على اد طيبتك وحنيتك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة”.

وقالت الفنانة ناهد السباعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي.. طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بيا و حاسس اني هموت صغير وانا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي”.

وتابعت: “لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا.. لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق”.