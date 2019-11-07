ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي: كان يتوقع موته بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المصرية ناهد السباعي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عام، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ناهد كشفت أن الفنان الراحل كان يتوقع أنه سيموت بهذه الطريقة منذ طفولته، حيث قالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي”.

وأضافت: “طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بيا و حاسس اني هموت صغير وانا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي”.

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وتابعت: “لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا.. لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق”.

وكانت وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قد سبتت صدمة شديدة لجمهوره ولزملائه في الوسط الفني، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد ظهر الخميس 7 نوفمبر.