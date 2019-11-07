حقيقة تشريح جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا صدمة كبير لنجوم مصر والوطن العربي وشكك البعض في ظروف وفاته المفاجئة.

الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريحات صحفية، أن النيابة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لإستخراج تصاريح الدفن، وأن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة طبيعية وهي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ومؤكدًا على أنه لن يتم تشريح جثمان الراحل، مؤكدًا أنه سيتم أخذ عينة منه فقط.

وأضاف، أن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لأي شبهة جنائية، ولا يوجد إي إصابات ظاهرية في الجسم.

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ومن المقرر تشييع جثمان هيثم أحمد زكي، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس 7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.