نصائح هيثم أحمد زكي لجمهوره قبل رحيله.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، نصيحة لجمهوره قبل رحيله بأيام، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

هيثم أحمد زكي، قال في تدوينته: “نصيحة مني للي عاوز يسمع النصيحة زي ما إحنا سمعنا نصايح من أحسن ناس إيجابية عرفناهم في حياتنا، اللي عاوز ربنا يباركله في حياته ويكرمه إحمد ربنا على أي شيء لو كل واحد اتمنى الخير لغيرة ربنا هيكرمه”.

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وأضاف: “بلاش تحقد على غيرك وبص لغيرك عشان تبقى حاجة حلوه زيه مش عشان تحقد عليه ومش عيب تطور من نفسك حتى لو معكش فلوس، وخليك في حالك، واعمل كل اللي نفسك فيه ويريحك ما دام بعيد عن الحرام”.

وتابع: “مهما الحالة اللي كنت فيا تأكد إنك أحسن من غيرك بكتير كل واحد فينا عنده حاجة ومميزات مش عند التاني وربنا خلقنا عشان نكمل بعض بأي شكل وأنا واحد من الناس كل ما بقول الحمد لله وبصبر بلاقي ربنا بيديني من فضله حتى لو بعد وقت طويل إصبر وإحلم بالحاجة اللي إنت عاوزها سواء كبيرة أو صغيرة هتجيلك حتى لو بعد وقت قصير طويل وعن تجربة إحلم إصبر هتلاقي”.

يذكر أن الفنان هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من الخميس 7 نوفمبر بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.