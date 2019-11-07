نجوم يلقون نظرة الوادع على هيثم أحمد زكي بعد رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من النجوم على التواجد في منزل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، بعد دقائق قليلة من الإعلان عن خبر وفاته وذلك من أجل وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

ووصل إلى منزل الفنان الراحل في منطقة الشيخ زايد، كل من الفنان عمرو يوسف، وأحمد صلاح السعدني، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس 7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

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وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.