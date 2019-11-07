وفاة خالة الفنانة غادة إبراهيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية غادة إبراهيم عن وفاة خالتها وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقغ “فيس بوك”.

غادة إبراهيم، قالت في تدوينتها: “البقاء لله خالتي في ذمة الله، أوصيكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”، وحصدت التدوينة على العديد من التعليقات التي واستها وتمنت لخالتها الرحمة.

يذكر أن غادة إبراهيم، درست البالية في المدرسة الإيطالي ماريا أوزيليا تريتشى بالإسكندرية ودرست العزف على البيانو بالكونسرفتوار بالإسكندرية ودرست العزف على العود في بيت العود مع عازف العود العراقي نصير شمة تجيد الغناء والرقص الإيقاعي.

عملت بالإعلانات في بدايتها مع غادة عادل وياسمين عبدالعزيز إلى أن تحققت أمنيتها بالعمل كممثلة ولم يختصر عملها بالتمثيل في مصر حيث شاركت بالعديد من الأعمال العربية.