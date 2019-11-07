الملكة اليزابيث تتخذ قرارًا صادمًا في ما يتعلق بثيابها

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن قصر بكينغهام أن الملابس الجديدة التي سيتم تصميمها للملكة إليزابيث الثانية لن يُستخدم فيها الفراء الحقيقي.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة يوم الأربعاء : “نظرًا لتصميم ملابس جديدة للملكة ، فإن أي فراء يتم استخدامه سيكون مزيفًا”. ومع ذلك ، أقر القصر بيانا جاء فيه بأن “الملكة ستواصل إعادة ارتداء الملابس الموجودة في خزانة ملابسها”، في إشارة إلى أن القرار لا يعني أنها ستتخلص من ملابسها التي تحتوي على الفراء الحقيقي.

وأفرح هذا الاعلان نشطاء رعاية الحيوانات ، الذين سبق ان طالبوا الملكة للقيام بهذه الخطوة: “نشعر بسعادة غامرة لأن جلالة الملكة لم تعد ترتدي الفراء الحقيقي رسميًا. إن قرار الملكة إليزابيث هو انعكاس مثالي ومثال يحتذى به للرأي العام البريطاني.