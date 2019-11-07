سلمى حايك تنادي والدها بالعربيّة وتشكره على جيناتها اللبنانيّة

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت الممثلة المكسيكيّة اللبنانيّة الأصل سلمى حايك بعيد ميلاد والدها الـ 82، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام.

وفي معايدةٍ مميّزة، أصرّت سلمى حايك على كتابة كلمة “بابا” باللغة العربيّة وشكرت والدهت على جذورها اللبنانيّة، فكتبت: “التقطت أمس هذه الصورة مع والدي الّذي يدخل عامه الـ 82. أشكرك على الجينات اللبنانيّة بابا”.

وانهالت التعليقات من ناشطين لبنانيين على منشور سلمى حايك وأعربوا عن سعادتهم بسبب وفائها للبنان.