ليدي غاغا تتعرض لوعكة صحية وتلغي حفلها في اللحظة الأخيرة

متابعة بتجــــــــــرد: لم تتمكن النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ من إحياء حفلتها مساء الاربعاء الماضي في لاس فيجاس بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وقبل ساعات قليلة فقط من صعودها الى المسرح كشفت المغنية البالغة من العمر 33 سنة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها اضطرت إلى إلغاء حفلتها في مسرح Park/Park MGM بعد إصابتها بعدوى التهاب الجيوب الأنفية.

وعلى الرغم من انزعاجها ومرضها، وعدت ليدي غاغا معجبيها ستعود اليهم فور تحسن حالتها الصحية وعلقت على حسابها: “أنا مدمرة للغاية …لا أستطيع تقدمة أدائي هذه الليلة للعديد من الناس الذين سافروا للحضور لرؤيتي”.

وتابعت: “لا أريد أن أخذلكم أبداً… أنا فقط ضعيفة ومريضة للغاية أحبكم ايها الوحوش الصغيرة ، سأعود إليكم. أعدكم”.