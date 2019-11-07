هيثم أحمد زكي ووالدته.. 16 نجما ماتوا في ريعان الشباب

في نفس عمر والدته الفنانة هالة فؤاد، توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليزيح بذلك الستار عن حالات وفاة مشابهة ومبكرة للعديد من الفنانين والفنانات على مدار التاريخ وهم في ريعان الشباب والعطاء الفني.



وفي 10 مايو/أيار 1993 رحلت الفنانة هالة فؤاد عن عمر ناهز 35 عاما، بعد معركة مع السرطان استمرت 4 أعوام.

وهناك عدد من الفنانين الذين توفوا في ريعان شبابهم منهم النجمة المصرية نعيمة عاكف، التي ماتت في 23 أبريل/نيسان 1966 بعمر 39 عاماً بعد معاناتها من "سرطان الثدي"، وكانت حينها في قمة عطائها وشهرتها.

وفي 14 يوليو/تموز 1944، رحلت النجمة السورية أسمهان، أو آمال الأطرش في سن الـ27 عاماً بسبب حادث سيارة أدى إلى غرقها في إحدى الترع بمصر، وكانت أيضا في قمة عطائها الفني.

وتكرر الأمر مع الموسيقار عمر خورشيد، شقيق الفنانة المصرية شريهان الذي رحل في 29 مايو/أيار 1981 وهو في أوج عطائه الفني عن عمر 36 عاماً بسبب حادث سيارة غامض.

كما توفي الممثل الكوميدي المصري علاء ولي الدين في 11 فبراير/شباط 2003، قبل أن يتم عامه الأربعين بسبب أزمة سكر حادة، وتوفي الفنان عماد عبدالحليم في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1995 وهو في سن الـ36 عاما بسبب جرعة مخدرات زائدة.

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أما الفنانة المصرية ميرنا المهندس فقد رحلت في 5 أغسطس/آب 2015 بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر 39 سنة، بينما رحلت الفنانة المصرية ناهد شريف في 7 أبريل/نيسان 1981 وهي في سن الـ39 عامًا بسبب السرطان أيضا.

وخلال حادثي قتل منفصلين رحلت كل من الفنانة التونسية ذكرى في 28 نوفمبر/تشرين الأول 2003، عن عمر ناهز الـ 37 عاما، والفنانة اللبنانية سوزان تميم في 28 يوليو/تموز 2008 عن عمر 31 عاما.

وبالسرطان أيضا توفي الفنان المصري عامر منيب، في 26 نوفمبر/تشرين الأول 2011 وهو في عامه الـ48، بينما توفي الممثل المغني عمر فتحي في 31 ديسمبر/كانون الأول 1986 عن عمر 34 سنة بمرض بالقلب، ويعد من أوائل المطربين الذين قدموا الأغنية الشبابية في مصر، كما شارك في عدد من المسلسلات.

وتوفي أيضا في حادثي سير منفصلين كل من نجم "ستار أكاديمي" الشاب اللبناني رامي الشمالي في 8 يوليو/تموز 2010 عن عمر 23 عاماً، والفنان اللبناني عصام بريدي، الذي توفي في 12 أبريل/نيسان 2015 عن عمر ناهز 35 عاما.

وفي العام قبل الماضي توفي الفنان الشاب عمرو سمير في الثالثة والثلاثين من عمره، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.