رسالة اعتذار لعبدالمجيد عبدالله تُبكي أصالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، أقيم حفل غنائي كبير شاركت فيه نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي وهم أصالة وماجد المهندس ورابح صقر والفنانة التونسية أميمة طالب،



وخصص القائمون على موسم الرياض هذه الأمسية الغنائية، التي أقيمت مساء الثلاثاء، للاحتفاء بالملحن "سهم"، وكان من المقرر أن تشارك في الحفل الفنانة نوال الكويتية، التي اعتذرت بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وفوجئ الجمهور ونجوم الحفل بظهور الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله عبر شاشة تلفزيونية، حيث ألقى كلمة قصيرة اعتذر خلالها عن الغياب بسبب ظروفه الصحية، ووجه الشكر إلى سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا والملحن سهم والفنانة أصالة التي سيطرت عليها موجة من البكاء بعدما رأت عبدالمجيد عبدالله.

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بعد ذلك صعدت أصالة للمسرح وقالت: "أحب وأحترم وأقدر الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، وسأقدم أغنية من أغنياته، سامحوني إذا أخطأت بجملة أو كلمة أو حرف، فمن الصعب الارتقاء إلى مستوى هذا الفنان الكبير".

وعبر حسابه الشخصي على موقع تويتر رد عبدالمجيد عبدالله على أصالة قائلا: "أصاله حبيبتي أنت ما تستأذني، الأغنية اللي تعجبك تغنيها من دون الرجوع إلى صاحبها، الصوت العظيم هذا يشرّف أي عمل مع حبي وتقديري.. واحد من جمهورك".