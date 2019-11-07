وعكة صحية تلغي حفل ليدي جاجا في لاس فيجاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت نجمة البوب الأمريكية، ليدي جاجا، لوعكة صحية تسببت في إلغاء حفلها، الذي كان مقررا الأربعاء في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكتبت المغنية الشابة (33 عاما) على حسابها بتطبيق "أنستقرام": "أنا مدمرة للغاية ولا أستطيع أن أقدم أي عروض الليلة للعديد من الأشخاص الذين سافروا من أجل رؤيتي، أعاني من التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية وأشعر بالاعتلال والحزن".

وأضافت: "لم أكن أريد أن أخذلكم، ولكنني فقط ضعيفة ومتعبة للغاية ولا يمكنني تقديم أي عروض الليلة، أحبكم يا وحوشي الصغيرة وأعدكم بأن أعوّضكم عن ذلك، هذا وعد".