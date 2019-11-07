بطل "ثائر بلا قضية" يعود للحياة في فيلم جديد

أعلنت شركة الإنتاج الأمريكية ماجيك سيتي فيلمز أنها حصلت على حقوق من ورثة الممثل الأمريكي الشهير جيمس دين، لتقدم بطل فيلم "ثائر بلا قضية" (ريبل ويذاوت إيه كوز)، في فيلم من أفلام الحركة عن حرب فيتنام بعنوان "فايندنج جاك"، عبر الاستعانة بالوسائل الرقمية.

وسيظهر دين في الفيلم من خلال مزيج من الصور واللقطات القديمة إلى جانب تسليط مشاهد مولدة باستخدام الكمبيوتر على ممثلين.



وسيقوم ممثل مختلف بالأداء الصوتي لما سيكون دورا ثانويا لشخصية دين، الذي توفي في حادث سيارة خلال 1955 وعمره 24 عاما.

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وقال المنتج أنتون إرنست، في بيان: "نشعر بالفخر الشديد لأن عائلته تدعمنا وسنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن".

وأضاف: "تعتبر العائلة هذا الفيلم فيلمه الرابع وهو فيلم لم يمثله أبدا، لا ننوي أن نخذل معجبيه".

وأصابت الفكرة كثيرين من عشاق دين بالفزع، وقال موقع "ستايل بابليكيشن إسكواير دوت كوم" إن هناك 35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور، بينما أطلق موقع "فايس دوت كوم" مناشدة: "نرجوكم لا تفعلوا ذلك".

وكتبت لينزي رومين من موقع "نيرديست" على "تويتر": "هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان".