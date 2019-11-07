عاصي الحلاني يغني في مهرجان الموسيقى العربية الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا على مسرح دار الأوبرا المصرية الكبير، الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.



ويسبق حفل عاصي الحلاني، الذي يقام في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، فاصل للمطربين نهاد فتحي وأحمد عفت، وعازف القانون الدكتور ماجد سرور.





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أما على مسرح الجمهورية، بوسط القاهرة، فتقام احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحيي النجم محمد ثروت الليلة المحمدية بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام ومشاركة المنشدين بلال مختار ومحمد عبدالحميد وإبراهيم فاروق وحسام صقر.

كما يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، بوسط القاهرة، حفل ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حيث تتغنى كل من رحاب عمر ومروة حمدي بنخبة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

يذكر أن فعاليات الدورة رقم 28 من عمر المهرجان بدأت، الجمعة، وتستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتشارك في هذه الدورة نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي مثل عاصي الحلاني، أصالة، هاني شاكر، فؤاد زبادي، نادية مصطفى.