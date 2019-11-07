تفاصيل المكالمة الأخيرة بين هيثم أحمد زكي ونجل محمود عبدالعزيز

كشف المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينه وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والذي توفي صباح اليوم إثر هبوط في الدورة الدموية.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على موقع الصور «انستجرام»: «غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير باخويا وعمرى ما ناديته غير باخويا لما كنا نتقابل أو نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله...».

وتابع: «آخر مرة واحنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وابويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم... السلام امانة لحد ما اجيلكوا يا اخويا...الله يرحمك يا هيثم يا اخويا...».

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