لميس الحديدي تنعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكي

نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم.
ونشرت لميس الحديدي صورة للفنان هيثم احمد زكي عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة "رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي. لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، و كأنه لم يحتمل ان يعيش وحيدا. خلعت قلوبنا يا هيثم ، هل نبكيك أم نبكيه مره أخرى لا اله الا الله"
وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" وربنا يرحمه" و "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البقاء لله".
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