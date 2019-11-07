رانيا يوسف تنعي الفنان هيثم أحمد زكي

القاهرة - لايف ستايل نعت الفنانة رانيا يوسف الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم ولم يتبين حتى الآن سبب الوفاة. ونشرت رانيا صورة للفنان هيثم أحمد زكي وعلقت "‏البقاء لله والدوام لله وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون". وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "‏‎البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و "‏‎الله يرحمه

بس ممكن اعرف مات ازى" و "‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته". قد يهمك ايضاً: Advertisements يوسف تكشف عن أفضل أزواجها السابقين رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

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