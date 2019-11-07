شهيرة كمال تطرح أول أغنية ضمن مشروعها الغنائي الجديد

القاهرة – لايف ستايل
طرحت الفنانة شهيرة كمال، أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعنوان "الله يسامحه الحب".
وتعد أول أغنية ضمن مشروعها الغنائي الجديد، والقائم علي التمويل الجماعي، حيث تفتتح غدًا شهيرة، معرضها للفن التشكيلي الذي يحمل عنوان "دقي يا مزيكا"، والذي تقدم خلاله عدد من اللوحات الفنية موضوعاتها متعلقة بالموسيقي، لتذهب إيرادات المعرض لإنتاج عدد من الأغاني الجديدة.
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الجدير بالذكر، أن شهيرة كمال مغنية، مؤلفة موسيقية مصرية وفنانة تشكيلية تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 2006، وكونت فرقة نسائية باسم ڤيڤا سلاطة مع نسمة هركى وبسمة نجيب، وشاركت مع كايروكى في اغنية بعنوان "كل حاجة بتعدى" التي حققت نجاحا كبيرا.
كما تعاونت شهيرة مع الموزع الموسيقى لفرقة كايروكى شريف مصطفى في أغنيتين هم: "مهما كنت بعيد" و"اذا أردت"، لتكون بعدها فرقة للعمل على مؤلفاتها الخاصة بعنوان "شهيرة والناس الخطيرة".
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