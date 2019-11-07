درة تعلق على وفاة هيثم أحمد زكي وتعرب عن عن صدمتها

نعت الفنانة درة الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم ولم يتبين حتى الآن سبب الوفاة.

ونشرت درة صورة للفنان هيثم أحمد زكي عبر صفحتها بـ إنستغرام وعلقت عليها قائلة "‏الفنان هيثم أحمد زكي في ذمة الله ..لا أكاد أصدق رحيلك المبكّر.. وجع قلب..الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة..وتكون في مكان أرحم وأحسن ..ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد".

وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "‏‎البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" وربنا يرحمه



ربنا يرحمه برحمته يارب" و "‏‎الله يرحمه" و "‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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