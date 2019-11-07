كاترين دونوف في المستشفى لإصابتها بسكتة دماغية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: نقلت الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (76 عاما) إلى مستشفى في باريس بعد إصابتها بسكتة دماغية.

وكتب مراسل الوكالة المختص بشؤون المشاهير جون-فرانسوا جويو على تويتر، نقلا عن بيان لعائلة دونوف أرسله مدير أعمالها إلى الوكالة، ”تعرضت كاترين دونوف لسكتة دماغية محدودة جدا وبالتالي يمكن علاجها. لحسن الحظ لم تتأثر قدراتها الحركية وستحتاج إلى بضعة أيام من الراحة“.

وأصبحت دونوف، التي اشتهرت بجمالها الأخاذ الرقيق وأسلوبها الساحر، ممثلة فرنسا الأولى ثم إحدى أشهر النجمات في العالم في الستينيات.

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وسطع نجمها بعد تجسيدها شخصية ابنة بائع مظلات في الفيلم الموسيقي ”مظلات شيربور“ (لي بارابلوي دو شيربور) للمخرج جاك دومي في عام 1963، وهو دور منحها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي.

وفي 1965 تفوقت في دور امرأة باردة مصابة بالفصام في فيلم الرعب (ريبالشن) للمخرج البولندي رومان بولانسكي. وفي عام 1968 رُشحت لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (بيل دو جور). وفي 1993 رُشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ”الهند الصينية“ (أندوشين).

وكانت دونوف توصف عادة بأنها تجسيد للأنوثة الفرنسية.

ونددت العام الماضي مع 99 امرأة فرنسية أخرى بردود الفعل التي استهدفت الرجال بعد فضيحة المنتج السينمائي هارفي واينستين، وقلن إن حملة وسم (مي تو) المناهضة للتحرش تصل إلى حد ”التعصب“.