جيمس دين إلى الحياة بالوسائل الرقمية لبطولة فيلم جديد









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة ماجيك سيتي فيلمز يوم الأربعاء، بأنها ستعيد الممثل جيمس دين الى الحياة عبر الوسائل الرقمية لبطولة فيلم جديد، مما أثار ضجة حول فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات هوليوود بهذه الطريقة.

وقالت الشركة أنها حصلت على حقوق من ورثة دين لتقدم بالاستعانة بالوسائل الرقمية في فيلم من أفلام الحركة عن حرب فيتنام بعنوان (فايندنج جاك).

وسيظهر دين في الفيلم من خلال مزيج من الصور واللقطات القديمة إلى جانب تسليط مشاهد مولدة باستخدام الكمبيوتر على ممثلين. وسيقوم ممثل مختلف بالأداء الصوتي لما سيكون دورا ثانويا لشخصية دين.

وقال المنتج أنتون إرنست في بيان ”نشعر بالفخر الشديد لأن عائلته تدعمنا وسنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن“.

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وأضاف ”تعتبر العائلة هذا الفيلم فيلمه الرابع وهو فيلم لم يمثله أبدا. لا ننوي أن نخذل معجبيه“.

هذا الإعلان لم يلق صدى طيباً لدى عشاق النجم الأسطورة.

يذكر أن دين توفي في حادث سيارة عام 1955 وعمره 24 عاما. ومن أشهر أعماله فيلم ثائر بلا قضية.