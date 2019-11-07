فن ومشاهير

هنيدى ومحمد عادل إمام وهشام ماجد أول الحضور بجنازة هيثم احمد زكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ومحمد عادل إمام وهشام ماجد أول الحضور بجنازة هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد من الفنانين، ومنهم محمد هنيدى، ومحمد عادل إمام، وهشام ماجد وباسم سمرة، وعمر السعيد، والفنانة آيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامى الرياضى أحمد شوبير، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين لحضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

 

وتشيع جنازة هيثم احمد زكي، بعد قليل، بعد حضور الجثمان الموجود حاليا فى مشرحة زينهم لأخذ عينات لتحديد سبب الوفاة، ومن المتوقع أن يتاخر حضور الجثمان لما بعد صلاة الظهر لعدم الانتهاء من الإجراءات حتى الآن. 

 

Advertisements

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنيدى ومحمد عادل إمام وهشام ماجد أول الحضور بجنازة هيثم احمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا