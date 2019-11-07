شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ومحمد عادل إمام وهشام ماجد أول الحضور بجنازة هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد من الفنانين، ومنهم محمد هنيدى، ومحمد عادل إمام، وهشام ماجد وباسم سمرة، وعمر السعيد، والفنانة آيتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامى الرياضى أحمد شوبير، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين لحضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

وتشيع جنازة هيثم احمد زكي، بعد قليل، بعد حضور الجثمان الموجود حاليا فى مشرحة زينهم لأخذ عينات لتحديد سبب الوفاة، ومن المتوقع أن يتاخر حضور الجثمان لما بعد صلاة الظهر لعدم الانتهاء من الإجراءات حتى الآن.

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وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلتت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.